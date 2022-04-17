"أعمال" تدشن هوية الموقع الإلكتروني خلال حفل سحور رمضاني

نظمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، حفل "سحور أعمال"، أمس السبت، في فندق نارسيس بالرياض، لتدشين وإطلاق هوية الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد.
جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الداعمين والإعلاميين.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم تقديم قصص نجاح من مستفيدي الجمعية الذين تمكنوا من إيجاد فرص حقيقية تناسب إمكانياتهم وقدراتهم الشخصية، وبعد ذلك عرض فيلم وثائقي يبرز برامج وأنشطة الجمعية.
ألقى كلمة الجمعية رئيس مجلس إدارتها، الدكتور خالد بن سعد المقرن، أوضح فيها دور الجمعية من خلال إنشاء عدد من المبادرات في وقت قياسي وتقديم الدعم والدورات للمستفيدين.
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة تكوين القهوة، لتخصيص ريال واحد عن كل فاتورة، حيث وقعها المدير التنفيذي للجمعية، عبد الرزاق القشعمي، والمدير التنفيذي لشركة تكوين القهوة، محمد الخضير.
وتأمل "جمعية أعمال" إلى تحقيق وتنمية مواردها من خلال جمع التبرعات التي تساعدها على إتمام برامجها لدعم المستفيدين من خلال الموقع الإلكتروني الجديدhttps://aamalstore.com .
وفي نهاية الحفل الذي شهد تواجداً كبيراً من الشخصيات الهامة والإعلاميين، تم تكريم عدد من الرعاة الذين ساهموا في خدمة الجمعية وعدد من المستفيدين الذين تم تمكينهم.
كما افتتح الدكتور خالد المقرن، المعرض المصاحب للحفل الذي يضم عدداً من الأنشطة للأسر المنتجة، قبل البدء بتناول وجبة السحور لحفل الجمعية الرمضاني.