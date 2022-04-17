"أعمال" تدشن هوية الموقع الإلكتروني خلال حفل سحور رمضاني

وفي نهاية الحفل الذي شهد تواجداً كبيراً من الشخصيات الهامة والإعلاميين، تم تكريم عدد من الرعاة الذين ساهموا في خدمة الجمعية وعدد من المستفيدين الذين تم تمكينهم.