أغذية وكسوة وقسائم شرائية.. 2800 مستفيد من خدمات "بر فيفاء"

وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء، ٢٦٥٦ سلة غذائية للأسر المستفيدة من الجمعية، خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣٠ أبريل؛ إذ قامت الجمعية بتوزيع ٩٢٥٠ دقيقًا فاخرًا، وتوزيع ٤٣٩٢ كرتون تمر، وتوزيع ٢٣٠٠ بطانية، وبلغت قيمة الفواكه المنوعة التي وزعت ١٢٫٧٥٠ ريالًا، فيما تم توزيع لحوم بقيمة ٦٥٠٠ ريال.