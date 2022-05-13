أغذية وكسوة وقسائم شرائية.. 2800 مستفيد من خدمات "بر فيفاء"
وزعت جمعية البر الخيرية بمحافظة فيفاء، ٢٦٥٦ سلة غذائية للأسر المستفيدة من الجمعية، خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣٠ أبريل؛ إذ قامت الجمعية بتوزيع ٩٢٥٠ دقيقًا فاخرًا، وتوزيع ٤٣٩٢ كرتون تمر، وتوزيع ٢٣٠٠ بطانية، وبلغت قيمة الفواكه المنوعة التي وزعت ١٢٫٧٥٠ ريالًا، فيما تم توزيع لحوم بقيمة ٦٥٠٠ ريال.
واستفاد من خدمات الجمعية ٢٨٦٣ مستفيد/ة، بتعاون ٢٢٣ متطوعًا، وتستهدف خدمات الجمعية 1100 أسرة مسجلة لدى الجمعية، كما قامت الجمعية بتوزيع قسائم شرائية عبارة عن مشتريات بقيمة ٥٥٨٫٣٥٢ ريالًا، وإيداع كسوة عيد الفطر للأيتام المسجلين بالجمعية وعددهم ١٦٤ يتيمًا ويتيمة بواقع ٥٠٠ ريال لكل يتيم ويتيمة.
كما شكر رئيس الجمعية يزيد بن أسعد الفيفي، المتطوعين المسجلين في الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، حاثًّا الجميع على استغلال مثل هذه الفرص لما يعود لهم بالنفع في دنياهم وآخرتهم.