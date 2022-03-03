أكاديمية أحمد بن سلمان تختتم برنامج الإعلام العقاري بجدة.. اليوم

وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان هي الذراع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأشار أن الهدف من تأسيسها هو زيادة المعروض العقاري لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع المطورين ومزودي الخدمة وتعزيز نسبة المحتوى المحلي لتكون أعلى من 80% في المنتجات العقارية، وخلق فرص وظيفية حيث تم إيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مرتبطة بقطاع التطوير، وتعزيز الاقتصاد الوطني في تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار.