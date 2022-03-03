أكاديمية أحمد بن سلمان تختتم برنامج الإعلام العقاري بجدة.. اليوم

اختتم مساء اليوم في جدة، برنامج الإعلام العقاري، والذي نفذته أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان.
حيث تحدث نائب رئيس الشركة الوطنية للإسكان مروان بن هاشم زواوي مساء اليوم عن ملف الإسكان في السعودية، واعتبره من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة ضمن رؤية المملكة 2030م.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان هي الذراع الاستثمارية والتنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأشار أن الهدف من تأسيسها هو زيادة المعروض العقاري لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتمكين القطاع الخاص بالشراكة مع المطورين ومزودي الخدمة وتعزيز نسبة المحتوى المحلي لتكون أعلى من 80% في المنتجات العقارية، وخلق فرص وظيفية حيث تم إيجاد أكثر من 40 ألف وظيفة مرتبطة بقطاع التطوير، وتعزيز الاقتصاد الوطني في تنفيذ مشاريع بقيمة 200 مليار.
وأوضح "الزواوي"، أن الإسكان في السعودية يعد أكبر صناعة في الشرق الأوسط واعتمد لهذه الصناعة 13 مليار ريال.
وقال إنه يجري العمل الآن على إنشاء 112 ألف وحدة سكنية بينما تم تسليم أربعة آلاف وحدة سكنية وجار تسليم 20 ألف وحدة.
وكشف عن إنشاء سبع ضواحٍ بينها ثلاث في جدة في خمس مدن سكنية هي جدة ومكة والرياض والدمام وخميس مشيط.
على صعيد ذي صلة، اشتمل برنامج اليوم الأخير على صناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل للإعلامي البحريني مهند النعيمي مدرب وأستاذ أكاديمي في الصحافة الإليكترونية تحدث فيها عن المهارات التي ممكن أن يستفيد منها الإعلامي في التعامل مع تقنية الجوال سواء كان بتغريدة أو بخبر صحفي.
وكان البرنامج قد بدأ الثلاثاء الماضي وحاضر به محمد الساعد وثامر الحميد وخالد دراج و بر وقاص. ويتوقع أن يقام برنامج الإعلام العقاري في المنطقة الشرقية في 22 مارس الحالي .