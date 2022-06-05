"أكاديمية الحوار" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لدعم التواصل مع ضيوف الرحمن

أطلقت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا، بعنوان: "الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر"؛ للارتقاء بمهارات الحوار والتواصل مع ضيوف الرحمن.
يأتي ذلك بالتعاون مع وكالة الشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى شهر وبواقع أربع دورات تدريبية، ويقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين لدى المركز، إلى تنمية مهارات التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن ومعرفة أبعاد التعامل مع الحجاج والمعتمرين.
إضافة إلى تمكينهم من الحوار والتواصل معهم تحت الضغوط، وترسيخ الانطباع الإيجابي وتعزيز الصورة الذهنية الصحيحة لدى ضيوف الرحمن عن المملكة.
كما يهدف إلى تأهيل منسوبي الجهات ذات العلاقة المباشرة في الإشراف على خدمة الحجاج، وإكسابهم المهارات اللازمة حول كيفية التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن ونشر ثقافة الحوار بمهنية وجودة عالية، بما يسهم في تعزيز ثقافة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس المواطنين.
ويأمل المركز من خلال هذا البرنامج أن يحقق أهدافه المأمولة بتنمية مهارات العاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين؛ ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه، ويقدموا أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.