"أكاديمية الحوار" تُطلق برنامجًا تدريبيًا لدعم التواصل مع ضيوف الرحمن

ويهدف البرنامج الذي يستمر على مدى شهر وبواقع أربع دورات تدريبية، ويقدمه مجموعة من المدربين المعتمدين لدى المركز، إلى تنمية مهارات التواصل الفعال مع ضيوف الرحمن ومعرفة أبعاد التعامل مع الحجاج والمعتمرين.