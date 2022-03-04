أكاديميون وخبراء: الترجمة فرصة لخلق الوظائف وجسر للتبادل السياسي والمعرفي

وتطرقت الدكتورة العباسي مديرة مركز الترجمة في جامعة الملك سعود إلى خطوات تقديم مشروع ترجمة الكتب ومن ذلك دراسة مجلس إدارة مركز الترجمة المشروع المقدم في ضوء أهميته وحداثته وحاجة المكتبة إليه (للكتب المترجمة إلى العربية) أو الحاجة إليه بشكل عام (للكتب الأخرى)، وعند الموافقة على المشروع يتم إشعار المترجم بذلك، ويقوم المركز بمراسلة الناشر للحصول على إذن النشر وعلى أحدث طبعة متوفرة للكتاب المراد ترجمته، وعن معايير قبول مشروعات ترجمة الكتب أوضحت العباسي أنه فيما يخص الكتب فيجب أن يكون الكتاب نافعاً للجامعة والمجتمع وألا يكون تخصصياً بحتاً، كما أن الأولوية للكتاب المقرر كمرجع دراسي لطلاب الجامعة وألا يكون مرجعاً أو مقرراً يدرس بلغة الكتاب، إضافة إلى أن يكون الكتاب حديثاً ولم يمض على نشره أكثر من خمس سنوات، وفي حال تعدد الطبعات يشترط ترجمة أحدث طبعة، وألا يكون الكتاب قد سبق ترجمته وأن يترجم من لغته الأصلية فقط، كما أنه في الكتب الصحية يتم اختيار تلك التي ذات الطابع التوعوي التثقيفي، وألا تتعارض مادة الكتاب مع الثوابت الشرعية والاجتماعية والسياسية للمملكة، وألا يتعرض الكتاب للإسلام أو للغة العربية بأي إساءة، وألا يتضمن مواد وصوراً صادمة للأخلاق والأعراف.