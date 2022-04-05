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أكثر من 15 ألف مراجع لقسم العيادات والطوارئ بمستشفى تربة
إجراء 39904 فحوصات مخبرية.. وصرف 33700 وصفة طبية
قدّم مستشفى تربة العام التابع لصحة الطائف خدماته لـ 15616 مستفيداً لقسمي العيادات الخارجية والطوارئ، خلال الربع الأول لعام 2022م.
وأوضحت "صحة الطائف" أن 10396 مستفيداً تلقوا خدماتهم في قسم الطوارئ، بينما بلغ العدد 5220 مستفيداً في العيادات الخارجية.
وأضافت أنه تم إجراء 39904 فحوصات مخبرية، و9708 فحوصات إشعاعية، وصرف 33700 وصفة طبية، بينما تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع 302 حالة.
وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 1124 جلسة خلال الفترة نفسها.