أكثر من 160 وظيفة.. "الفيصلية الخيرية النسوية" تُطلق ملتقى "تَقدم للتوظيف"

ويأتي الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية 2021- 2024م، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين الشباب والفتيات المؤهلين لسوق العمل من الفئات الأكثر احتياجًا لوظائف أو أعمال تنقلهم من حالة الرعوية والاحتياج إلى الاكتفاء والمشاركة المجتمعية المسؤولة، بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى فرص وظيفية، وأعمال تناسب قدراتهم ومواهبهم.