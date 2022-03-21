أكثر من 160 وظيفة.. "الفيصلية الخيرية النسوية" تُطلق ملتقى "تَقدم للتوظيف"

تُطلق الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة، غدًا، فعاليات ملتقى "تَقدم للتوظيف في مقر مكتبة الملك فهد العامة بجدة"، ويستهدف 160 وظيفة في عدة مجالات مختلفة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
ويأتي الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين، ضمن الخطة الاستراتيجية للجمعية الفيصلية 2021- 2024م، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين الشباب والفتيات المؤهلين لسوق العمل من الفئات الأكثر احتياجًا لوظائف أو أعمال تنقلهم من حالة الرعوية والاحتياج إلى الاكتفاء والمشاركة المجتمعية المسؤولة، بالعمل على تدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى فرص وظيفية، وأعمال تناسب قدراتهم ومواهبهم.
وعملت الجمعية الفيصلية على تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركائها في العمل الخيري؛ كجمعية نماء، وجمعية رعاية الأيتام بجدة وغيرهم.
واستعانت الجمعية بمجموعة من مؤسسات الخبرة؛ لتقديم خبراتهم في تنظيم الملتقيات، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية وأداء المقاييس ذات العلاقة.