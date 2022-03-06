أكثر من 30 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم الاختبارات بـ"تعليم الليث"

واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية في يومها الأول في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة "وقاية"، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات، لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، وأكملت المدارس الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.