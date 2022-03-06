أكثر من 30 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم الاختبارات بـ"تعليم الليث"

أدى اليوم الأحد أكثر من ٣٠ ألف طالب وطالبة الاختبارات التحريرية حضورياً لنهاية الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٣هـ بإدارة التعليم بمحافظة الليث، وسط أجواء تربوية إيجابية، وبيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
واستقبلت المدارس الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات التحريرية الحضورية في يومها الأول في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة "وقاية"، حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام كافة المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات، لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له، وأكملت المدارس الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة وجادة للاختبارات بهدف تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات، والتخفيف من حدة القلق والتوتر التي عادة ما تنتابهم خلال هذه الفترة.
من جهته، طمأن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أولياء أمور والطلاب والطالبات على حسن سير أول أيام الاختبارات، معرباً عن ثقته في استمرار هذا الأمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.
وأثنى "الحازمي" على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات الذين ضربوا مثالاً رائعاً في البذل والعطاء وتحمل المسؤولية والإعداد والترتيب والتنظيم الجيد للاختبارات وفق الخطط المرسومة، كما أشاد بالمتابعة المستمرة لقيادات التعليم، والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذين ساهموا في تنفيذ خطة الجولات الإشرافية لتفقد سير العمل في المدارس وتذليل جميع الصعوبات ورفع تقارير يومية عن سير الاختبارات وأعمال لجان الكنترول والتصحيح والرصد.
من جانب آخر، بدأت اللجان المشرفة على خطة سير الاختبارات بقطاعي البنين والبنات، عملها لتذليل العقبات والمعوقات الفنية والتقنية ودعم سير نجاح خطة الاختبارات في المجتمع التعليمي.