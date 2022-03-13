أكثر من 5 آلاف طفل راجعوا عيادات الصرع خلال 5 سنوات بالدمام

وشملت الأركان التوعوية: ركن نصائح ومفاهيم خاطئة حول أهمية المعرفة بمريض الصرع؛ كونه شخصًا كغيره من المجتمع؛ حيث إن الصرع هو مرض عضوي عصبي يحدث بسبب خلل في كهرباء المخ، وركن الصحة النفسية من خلال ركن توعوي عن أهم الجوانب النفسية المعرفية التي يتم تقييمها كجزء من الفريق العلاجي متعدد التخصصات كالوظائف التنفيذية والقدرات المعرفية والذكاء، والسلوك التكيفي، والتحصيل الأكاديمي، والتفاعل الدراسي، وتقييم الاضطرابات التي قد تصاحب الصرع للأطفال والكبار مثل التوحد وفرط الحركة وقصور الانتباه، الاكتئاب، القلق ووضع خطة علاجية بالتدخلات النفسية، لتحسين جودة حياة المرضى؛ مثل تحسين سلوك الطفل من خلال تكوين علاقة علاجية مع المعالج، والتعاون مع الوالدين لتعديل السلوك بالتعزيز والنمذجة وغيرها من الأساليب المساهمة، والحرص على توفير بيئة دراسية للطفل تتوافق مع القدرات المعرفية بالتواصل مع المدرسة وتقديم تقارير طبية.