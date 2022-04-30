أكثر من 80 برنامج إفطار جماعي للمستفيدين والمستفيدات في "إيواء الرياض"

وتُعدُّ هذه البرامج من أهم ما يميز الأجواء الرمضانية داخل دور الإيواء، وتشتمل على تقديم وجبات الإفطار المتكاملة للنزلاء، إضافة إلى الأنشطة الدينية والترويحية المصاحبة، وتهيئة المكان لأداء صلاة التراويح بشكل جماعي من خلال التعاون مع الفِرق التطوعية والجهات الخارجية الأخرى، كالمطاعم والفنادق المعروفة في المنطقة. كما جرت العادة على أن يضاف إلى برامج الإفطار الجماعي في الليالي الأخيرة من شهر رمضان الكريم برامج تثقيفية عن فضل أداء الزكاة، مع تسليط الضوء على كيفية إخراجها، والقنوات المتاحة لذلك.