أكثر من 9 آلاف مستفيدٍ من برامج "عناية" الوقائية بالرياض خلال شهر رمضان
أنهت جمعية عناية الصحية ممثلة في إدارة الوقاية الصحية فعالية "نعتني بصحتك الموسم الثاني" والذي تم تنفيذه في 6 مواقع شملت جامع الراجحي، وجامع عتيقة، وجامع البواردي، وجامع الملك خالد، وبوليفارد الرياض ومهرجان أضواء الرياض بمدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك.
وعقدت "عناية" تحالفاً صحياً لعمل مُشترك لتنفيذ برنامج وقائي يهدف لرفع الوقاية الصحية لدى أفراد المجتمع وذلك بالشراكة مع جمعية عيوني الصحية، وجمعية معافاة الصحية، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية، وجمعية السلياك، بالإضافة إلى استثمارها للشراكات الصحية مع مزودي الخدمات الصحية ممثلة بمستشفى الفلاح ومستشفى النخبة اللذين أسهما في توفير طواقم طبية متخصصة طيلة شهر رمضان المبارك، كما أسهم نخبة من الأطباء والممارسين الصحيين المتطوعين وذلك في نجاح البرنامج.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: إن جمعية عناية تمكنت بعد توفيق الله عز وجل ثم بنجاح التحالف المشترك مع الجمعيات الصحية والمستشفيات والمُتطوعين من تحقيق أهدافها في تعزيز سبل الوقاية لدى أفراد المجتمع وبإشراف ومتابعة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بقيادة معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم.
وأوضح "المطيري" أن الفعاليات والأنشطة الوقائية شارك فيها ١١٢ متطوعاً من الممارسين الصحيين بلغت ساعاتهم التطوعية ١١٧٧ ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية تقدر بـ ٥١.١٩٩ ريالاً من خلال بناء ٤٥ فرصة تطوعية، بالإضافة إلى فريق عمل الجمعية.
وكشف "المطيري" أنه قد استفاد من برنامج نعتني بصحتك 2 منذ انطلاقه 9.157 مستفيداً، وكان إجمالي المستفيدين من فحوصات ضغط الدم 1977 مستفيداً، ومن فحوصات السكر 1982 مستفيداً، ومن فحوصات الوزن والكتلة 1576 مستفيداً، ومن فحوصات البصر 1431 مستفيداً، ومن التوعية بحساسية القمح 551 مستفيداَ، ومن فحوصات السمع استفاد أكثر من 465 مستفيداَ، ومن التوعية الدوائية أكثر من 598 مستفيداَ ومن فحص القدم السكري أكثر من 577 مستفيداَ، وكان عمر أكبر المراجعين سناً للفعالية 83 عاماً وأصغرهم سناً لم يتجاوز الـ 4 أعوام لافتاً أن الفعالية كشفت أن هناك أكثر من 1200 من إجمالي المستفيدين مصابون بأمراض مزمنة، وقد تم تزويدهم بالنصائح الطبية، وحثهم على مراجعة ومتابعة حالاتهم بالمستشفيات لزيادة الاطمئنان وتلقي العلاج.
وفي ختام تصريحاته شكر "المطيري" كل من ساهم في إنجاح الفعالية من شركاء النجاح في الجمعيات المتخصصة والمستشفيات والمتطوعين ولم ينس أن يقدم شكره الجزيل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ورجال الأعمال والمؤسسات المانحة، وبرامج المسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات التجارية على دعمهم المتواصل لبرامج وفعاليات الجمعية الصحية داعين الشركاء إلى استمرار التعاون مع الجمعية لتعزيز التنمية الصحية في بلادنا الغالية.
يشار إلى أن فعالية "نعتني بصحتك 2" تعتمد في منهجية عملها على 5 مسارات؛ حيث يشتمل المسار الأول على ركن الفحوصات الوقائية والتي من أبرزها: فحص المؤشرات الحيوية (السكر – الضغط – الوزن والكتلة، وفحص القدم السكري)، والمسار الثاني يشتمل على الكشف المبكر على صحة وسلامة البصر، ويشتمل المسار الثالث على ركن التوعية والتثقيف الصحي، ومن أبرز نشاطاته: إقامة ركن للتوعية الغذائية والدوائية، وركن للعناية بصحتك في رمضان؛ أما المسار الرابع فيشتمل على ركن خاص للتعريف بالأمراض التي يمكن أن تصيب القلب وتسبب له مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة، وطرق الوقاية منها، والمسار الخامس للكشف عن صحة وسلامة السمع.