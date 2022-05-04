أكثر من 9 آلاف مستفيدٍ من برامج "عناية" الوقائية بالرياض خلال شهر رمضان

وكشف "المطيري" أنه قد استفاد من برنامج نعتني بصحتك 2 منذ انطلاقه 9.157 مستفيداً، وكان إجمالي المستفيدين من فحوصات ضغط الدم 1977 مستفيداً، ومن فحوصات السكر 1982 مستفيداً، ومن فحوصات الوزن والكتلة 1576 مستفيداً، ومن فحوصات البصر 1431 مستفيداً، ومن التوعية بحساسية القمح 551 مستفيداَ، ومن فحوصات السمع استفاد أكثر من 465 مستفيداَ، ومن التوعية الدوائية أكثر من 598 مستفيداَ ومن فحص القدم السكري أكثر من 577 مستفيداَ، وكان عمر أكبر المراجعين سناً للفعالية 83 عاماً وأصغرهم سناً لم يتجاوز الـ 4 أعوام لافتاً أن الفعالية كشفت أن هناك أكثر من 1200 من إجمالي المستفيدين مصابون بأمراض مزمنة، وقد تم تزويدهم بالنصائح الطبية، وحثهم على مراجعة ومتابعة حالاتهم بالمستشفيات لزيادة الاطمئنان وتلقي العلاج.