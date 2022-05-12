"أمانة الطائف" تتيح تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها للمواطنين والمقيمين

تواصل أمانة الطائف جهودھا لرفع جودة الحیاة في المحافظة، حیث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلب المرافق العامة وملحقاتها، وتشمل: حديقة، أو ممشى، أو رصيف، أو عمود إنارة بالإضافة إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسین المشهد الحضري بالمنطقة.