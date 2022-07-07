"أمانة الطائف" تجهز 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

أنهت أمانة الطائف، اليوم الخميس، تجهيز 200 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك.
كما نسقت وكالة الاستثمار مع مستثمري الحدائق والمتنزهات البلدية في أنحاء الطائف؛ لدعم برامجها وخدماتها خلال إجازة عيد الأضحى وصيف العام الجاري.
ووقف أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، على تهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب.
ووجه بدعمها بعددٍ من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق المملكة في العيد والصيف.
وذكرت الأمانة في بيان لها، اليوم، أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات.
مما ساهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.
كما هيأت الأمانة، الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب؛ حيث يمكن للعابرين الاستمتاع من خلالها لقضاء وقت مريح بها.
وركز أمين الطائف، على تعزيز جهود فرق النظافة هذه الأيام في كل المواقع ذات كثافة الإقبال العالية مثل الأسواق والشوارع التجارية والساحات والميادين، بالإضافة إلى استمرار العمل بوتيرة مضاعفة في الأحياء والشوارع الداخلية ومداخل ومخارج المدينة.
وأهاب "القثامي" برؤساء البلديات الفرعية المتابعة المستمرة مع المراقبين، وسرعة تدارك أي ملاحظات ومعالجتها في حينها، ومتابعة خطة النظافة والوقاية الصحية ونقل الحاويات للمواقع السياحية في العيد والصيف.
وتقديم أفضل خدمة ممكنة للأهالي والمصطافين، في ظل ما تجده الأمانة بشكلٍ خاص والأمانات والبلديات عمومًا من دعمٍ لا محدود من الحكومة الرشيدة، وحرص وتوجيهات محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار.
واهتمام ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل؛ لدعم جميع المشروعات التي من شأنها راحة المواطنين والتسهيل عليهم.
كما جهزت الأمانة، المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.
وجرى تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فرق لنظافة هذه المنتزهات المفتوحة، بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها، في ظل توقعات بإقبال كبير على هذه المواقع.