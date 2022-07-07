"أمانة الطائف" تجهز 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى

وذكرت الأمانة في بيان لها، اليوم، أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات.