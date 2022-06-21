"أمانة الطائف" تختتم ورشة عمل لـ"درء أخطار السيول وتصريف الأمطار"

ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد من تنفيذ المخطط الاستراتيجي ومن أهمها: حماية الأهالي من أخطار السيول، وحماية البنية التحتية من تداعيات الفيضانات، وحماية البيئة، والحفاظ على التدفق الطبيعي للسيول.