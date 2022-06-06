"أمانة الطائف" تدعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على المراجعين

دعمت أمانة الطائف برامجها التطويرية التي تسهم في تفعيل خطط الأتمتة والتحول الرقمي وتسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المراجعين والمستفيدين من الخدمات البلدية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الرقمي.
وأوضحت أمانة الطائف أن برامج العمل الحالية والمستقبلية تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة من قِبل المستفيد، كما تمكنه من متابعة المعاملة والتواصل المباشر مع الإدارة المعنية بشكلٍ فوري الكترونياً بما يسهّل عملية الإنجاز.
وبيّن مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي، أن منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية ساهمت وبشكلٍ كبير في توفير الجهد والوقت، حيث مكنت المستفيدين من الاستفادة من عديد من الخدمات البلدية الكترونياً للأهالي والمقاولين والشركات والمستثمرين، ومنها إصدار الرخص المهنية والانشائية، ومتابعة المعاملات والاطلاع على الفرص الاستثمارية، إضافة الى تقديم البلاغات والشكاوى والمشاركة في برامج تحسين المشهد الحضري وغيرها من الخدمات.
وأشار الثبيتي، الى أن الأمانة فعّلت عديداً من الخدمات الكترونياً عبر موقع الأمانة وتطبيقات الهواتف الذكية، وتعدُ خدمة تقديم المعروض إلكترونياً وحجز موعد من أبرز الخدمات التي يمكن الاستفادة منها وموقع الأمانة والبريد الإلكتروني، وتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر، كما خصصت الأمانة أرقاماً لاستقبال الملاحظات والشكاوى عبر تطبيق الواتساب، مما يعزز التفاعل الفوري مع البلاغات ومعالجتها بشكل آلي.