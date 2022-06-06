"أمانة الطائف" تدعم جهود التحول الرقمي للتسهيل على المراجعين

وبيّن مدير الإعلام والاتصال المؤسسي فايز الثبيتي، أن منصات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الإلكترونية ساهمت وبشكلٍ كبير في توفير الجهد والوقت، حيث مكنت المستفيدين من الاستفادة من عديد من الخدمات البلدية الكترونياً للأهالي والمقاولين والشركات والمستثمرين، ومنها إصدار الرخص المهنية والانشائية، ومتابعة المعاملات والاطلاع على الفرص الاستثمارية، إضافة الى تقديم البلاغات والشكاوى والمشاركة في برامج تحسين المشهد الحضري وغيرها من الخدمات.