"أمانة الطائف" تُسلم 50 حاضنة للمتاجر المتنقلة كمرحلة أولى لرياديي الأعمال

وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة أنشأت حاضنات نموذجية في سوق القمرية في الطائف، والتي خُصصت للمشروعات الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لدعم الشباب والشابات من رياديي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.