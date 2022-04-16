"أمانة الطائف" تُسلم 50 حاضنة للمتاجر المتنقلة كمرحلة أولى لرياديي الأعمال

بدأت أمانة محافظة الطائف بإجراء القرعة وتوزيع الطلبات للاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة بمحافظة الطائف.
وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة أنشأت حاضنات نموذجية في سوق القمرية في الطائف، والتي خُصصت للمشروعات الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لدعم الشباب والشابات من رياديي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.
وتهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات بما يضمن احتضانهم في مواقع محددة ومكتملة الخدمات ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسرٍ وسهولة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم مشروعات الشباب بالمحافظة.