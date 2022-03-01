أمانة الطائف تضبط مخالفات بالمرافق التجارية تتعلق بالإجراءات والاشتراطات الوقائية والصحية

نفذت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- ممثلة في الفروع البلدية والإدارات الإشرافية- جولات رقابية مكثفة على المرافق التجارية والغذائية، وذلك لمتابعة امتثالها للإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتقال العدوى، وتطبيقها للاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة وجودة المعروضات .

وأوضحت أمانة الطائف أن برامج الرقابة البلدية هدفت إلى رفع درجة الامتثال والتقيد باللوائح والتعليمات وتعزز معايير الجودة والسلامة، وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والكافيهات ومحلات بيع التموينات ومحلات بيع الوجبات السريعة، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، بالإضافة إلى جولات لمتابعة الأنشطة خارج النطاق العمراني وعلى جنبات الطرق العامة والسريعة.

وضبطت الفرق الميدانية أكثر من ١٣٩ مخالفة تتعلق بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق الأنشطة التي تكررت مخالفاتها، والزمتها بتصحيح المخالفات كشرط لمعاودة مزاولة النشاط، وركزت الجولات الميدانية على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الجسدي ولبس الكمامة ولبس القفازات للعاملين.

