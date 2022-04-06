"أمانة الطائف" تُطلق الخدمات المساندة للرخص التجارية عبر منصة "بلدي"

وبيّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجارية تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية.