أمانة الطائف تعلن خطة لتطوير المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية

قال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي: إن أمانة المنطقة تعمل على تنفيذ خطة لدعم الخدمات بمرافقها الترفيهية وتحسين العديد من المواقع.
يأتي ذلك، ضمن جهود تطوير الميادين والساحات والزوائد التنظيمية ودعم المسطحات الخضراء بالمدينة.
وتهدف الخطة إلى توفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، ومبادرة السعودية الخضراء.
وأكد "القثامي" الاهتمام بزيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة، والاستفادة من طرق الري الحديثة.
ولفت إلى أن الخطة تتضمن توفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشٍ رياضية مجهزة لتخدم كل الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، بالإضافة إلى تأهيل ودعم جميع الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على الخدمات كافة.
وأكدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، على تنفيذ وبشكل دوري، برامج الصيانة الشاملة للحدائق والمنتزهات والمسطحات والشلالات المائية والنوافير والأشكال الجمالية.
يُذكر أن أمانة الطائف استغلت من البيئة الجغرافية والمناخية لمدينة الطائف، لتدشين برامج زراعة شتلات الأشجار المثمرة والتي تتميز بها، كـ الرمان والمشمش والخوخ وغيرها، واستزرعت "الورد الطائفي" بمواقع مختارة من الميادين والجزر الوسطية والحدائق العامة.