أمانة الطائف تعلن خطة لتطوير المسطحات الخضراء والمرافق الترفيهية

ولفت إلى أن الخطة تتضمن توفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشٍ رياضية مجهزة لتخدم كل الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، بالإضافة إلى تأهيل ودعم جميع الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على الخدمات كافة.