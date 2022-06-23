"أمانة الطائف" تقدّم تصريح الذبح للمطاعم والمطابخ عبر منصة "بلدي"

تقدّم أمانة الطائف خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 5 /12/ 1443هـ الموافق 4 / 7 / 2022م، من دون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.
وتفصيلاً، تواصل أمانة الطائف جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، ونسبة رضا العملاء عنها، حيث تهدف من تقديم هذه الخدمة إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة التي تُسهم في تقديم الخدمة بطريقة منظمة وصحية.