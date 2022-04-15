"أمانة الطائف" تنجز 600 مهمة عمل لصيانة النوافير والشلالات بالمحافظة

رفعت أمانة الطائف كفاءة عمل النوافير والشلالات بميادين ومنتزهات الطائف بإنجاز أكثر من 600 مهمة عمل لصيانة النوافير والشلالات المائية، وذلك ضمن خطط الصيانة الشاملة وجهود تحسين المشهد الحضري، والتي تنفذها وكالة المشاريع ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل، للمتنفسات العامة والحدائق والمنتزهات وحدائق الأحياء والمسطحات الخضراء والنوافير والشلالات.
وتفصيلاً، أوضحت الأمانة أن خطط الصيانة الدورية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل بالمرافق وضمان استمرارية العمل بالجودة المطلوبة وتقديم الخدمة المطلوبة للأهالي والزوار، وتشمل أعمال الصيانة فحص التمديدات وشبكات التزود بالمياه والمضخات والنوافير والكهرباء وأعمدة الإنارة التجميلية، وتغيير التالف منها.
وبينت الأمانة أن النوافير والشلالات تساهم في إضافة لمسات جمالية مريحة، وتتوزع مع الأشكال الجمالية في مواقع مختارة في المدينة والمواقع السياحية، مشيرة إلى أن خطط وبرامج الصيانة الشاملة والتي تنفذها الفرق الميدانية بصفة مستمرة تأتي لتعزيز الخدمات ورفع جودتها، واستمرار أدائها بالشكل الأمثل بما يدعم أعمال التجميل والتحسين الجارية.