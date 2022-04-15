"أمانة الطائف" تنجز 600 مهمة عمل لصيانة النوافير والشلالات بالمحافظة

وبينت الأمانة أن النوافير والشلالات تساهم في إضافة لمسات جمالية مريحة، وتتوزع مع الأشكال الجمالية في مواقع مختارة في المدينة والمواقع السياحية، مشيرة إلى أن خطط وبرامج الصيانة الشاملة والتي تنفذها الفرق الميدانية بصفة مستمرة تأتي لتعزيز الخدمات ورفع جودتها، واستمرار أدائها بالشكل الأمثل بما يدعم أعمال التجميل والتحسين الجارية.