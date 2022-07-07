أمانة الطائف تنفّذ حملات توعوية بـ1200 مرفق

كما تهدف الحملات إلى توعية العاملين بهذه الأنشطة حول الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، والتأكيد على ضرورة التقيُّد بها مع مطابقة مجال النشاط في الرخصة البلدية والعمل.