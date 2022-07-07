أمانة الطائف تنفّذ حملات توعوية بـ1200 مرفق

نفذت أمانة الطائف، اليوم الخميس، حملات توعوية مكثّفة على الأندية الرياضية النسائية وصوالين التجميل والمشاغل النسائية ومحلات الحلويات ومراكز بيع التموينات ومحلات العصائر الطازجة، وغيرها من الأنشطة ذات التعامل المباشر مع المستهلك.
جاء ذلك ضمن برنامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتوعية الشاملة، ومتابعة امتثال هذه المرافق للاشتراطات الصحية واللوائح الخاصة بممارسة الأنشطة المتعلقة بهذه المرافق.
وقالت أمانة الطائف: إن الجولات تأتي ضمن خطة الرقابة الشاملة التي نفذتها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية؛ لتعزيز الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
كما تهدف الحملات إلى توعية العاملين بهذه الأنشطة حول الاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية، والتأكيد على ضرورة التقيُّد بها مع مطابقة مجال النشاط في الرخصة البلدية والعمل.
وأضافت الأمانة أن هذه الأنشطة تشهد إقبالًا متزايدًا خلال مواسم الإجازات والأعياد؛ مما يستوجب زيادة الجولات التوعوية والرقابية عليها؛ للتأكد من تقديمها لخدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمستفيدين.
وأشارت إلى أن أكثر من 1200 مرفق تم الوقوف عليها خلال الحملة التوعوية الميدانية الأيام الماضية، والتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية.