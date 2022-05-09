أمانة الطائف تنفذ 15 ألف جولة رقابية أيام العيد

نفذت أمانة الطائف ممثلة في فرق الرقابة البلدية التابعة لوكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 15 ألف جولة رقابية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ وذلك لمتابعة امتثال المرافق التجارية والغذائية والمتعلقة بالمستهلك بالاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية.
وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية ركزت على محلات بيع الحلوى والمكسرات، والمغاسل ومحلات الحلاقة والمطاعم والمطابخ، ومحلات بيع التموينات الغذائية وغيرها من الأنشطة التي يكثر الارتياد عليها خلال أيام العيد، حيث عملت الفرق الرقابية على فترات صباحية ومسائية لمتابعة عمل الأنشطة المختلفة والتأكد من سلامة المعروضات وتطبيق الاشتراطات والتقيد بالتعليمات.
وبينت الأمانة أنها رصدت امتثال أكثر من المرافق التي تم الوقوف عليها، غير أنها طبقت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق عدد من المخالفين، وتمثلت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد، وآليات عرض المواد الغذائية، وتكرار استخدام مياه الغسيل، بالإضافة إلى انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وغيرها من المخالفات الصحية والنظامية.
وأشارت الأمانة إلى أنها عززت امتثال الأنشطة طوال شهر رمضان وأيام العيد بالاشتراطات الصحية، من خلال المراقبة المستمرة والتوعية للعاملين، حيث شارك كافة المراقبين في برنامج لتوعية العاملين بالاشتراطات الصحية واللوائح البلدية، وضرورة التقيد حفاظاً على صحية المستهلك، وضمان تقديم خدمات بجودة عالية، وتجنباً لتطبيق الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.