أمانة الطائف تنفذ 15 ألف جولة رقابية أيام العيد

وبينت الأمانة أنها رصدت امتثال أكثر من المرافق التي تم الوقوف عليها، غير أنها طبقت لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية بحق عدد من المخالفين، وتمثلت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين المواد، وآليات عرض المواد الغذائية، وتكرار استخدام مياه الغسيل، بالإضافة إلى انتهاء الشهادات الصحية للعاملين وغيرها من المخالفات الصحية والنظامية.