"أمانة الطائف" تنهي كافة الاستعدادات للاحتفال بيوم التأسيس

كشفت أمانة محافظة الطائف عن أبرز تفاصيل استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال حزمة من البرامج والتجهيزات لهذه المناسبة الوطنية، والتي تتضمن نشر الإعلام في الطرق الرئيسة والميادين والأماكن العامة، وكذلك الشاشات الإعلانية الإلكترونية التي تحمل شعار التأسيس، وإضاءات الزينة، والمجسمات التي تجسد هذا اليوم.

وأوضحت "أمانة الطائف" في بيانٍ لها ورد "سبق"، أنها انتهت من كافة الاستعدادات التي تضمنت وضع اللوحات الجمالية التعبيرية عن يوم التأسيس على امتدادات الطرقات الرئيسة والشوارع والساحات المختلفة والميادين، إضافة إلى المنشآت والمباني البلدية بالإنارة الجمالية والأضواء بمناسبة يوم التأسيس، من خلال تركيب 230 بنرًا يحاكي قصة التأسيس موزعة على طرق وشوارع المحافظة.

وأضافت الأمانة أنه تم تزيين المباني الرئيسة بالإنارة ووضع شعار يوم التأسيس وشعار الرؤية 2030، وصور المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى تركيب 200 علم تحمل بطياتها قصة التأسيس عند تقاطعات الطرق، كذلك تغطية عدد من الدوارات.

وأشارت إلى أنها ستقوم بإرسال العديد من رسائل التهنئة للتعريف بيوم التأسيس، وتعزيز قيمة الولاء والانتماء للوطن، مؤكدةً أنها تحرص كل الحرص على المشاركة وتهيئة كافة الأماكن السياحية والطرق والميادين وغيرها؛ للمشاركة بالمناسبات الوطنية، وتسخير كافة الإمكانيات.

ودعت إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية خلال ارتياد الأهالي الأماكنَ العامة، والحفاظ على المكتسبات العامة لينعم بها الجميع.