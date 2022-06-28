"أمانة جازان": جاهزون لإجازة الأضحى.. عمل متواصل لتهيئة المتنزهات والواجهات البحرية

وأوضحت الأمانة أن الفِرق الرقابية الميدانية تكثف الجولات على المولات والأسواق والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية، إلى جانب العمل المتواصل لتهيئة المتنزهات والحدائق والواجهات البحرية للزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والإجازة الصيفية في نهاية العام الدراسي، وذلك من خلال تنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب، وضمان توافُر متطلبات السلامة كافة، والاهتمام بخدمات النظافة في مختلف المواقع.