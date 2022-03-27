"أمانة جدة" تشارك في مبادرة زراعة المستقبل بحضور الأطفال ذوي الاحتياجات

شاركت أمانة محافظة جدة في مبادرة (زراعة المستقبل)، والتي أقيمت بحديقة الشلال بحي النهضة، بالتعاون مع مركز دار نورة للرعاية النهارية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل، وبحضور عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة.
وأوضح المدير العام للعلاقات المجتمعية، المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن المبادرة تتضمن زراعة وغرس الشتلات؛ وذلك بهدف تعزيز قيم المشاركة في الأعمال التطوعية والمحافظة على البيئة، مضيفا أن ذلك يأتي تماشياً مع استراتيجية الأمانة لتعزيز الثقافة التطوعية وضمن برامج جودة الحياة في المحافظة على البيئة.