"أمانة جدة" توقع اتفاقية لتنفيذ مبادرات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة

وقعت أمانة محافظة جدة مذكرة شراكة اجتماعية مع "جمعية حياتنا ترفيهية" لتنفيذ مبادرات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكين هذه الفئة وتعزيز المساواة في الفرص الحياتية.

وتفصيلاً، أوضح مدير عام العلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة أن المذكرة المشتركة مع جمعية "حياتنا ترفيهية" للأشخاص ذوي الإعاقة تأتي ضمن أهداف إدارة خدمات ذوي الإعاقة لتهيئة المواقع العامة من حيث تنفيذ معايير الوصول الشامل لهذه الفئة، والتي تتضمن إقامة مبادرات وبرامج وفعاليات تسهم في تحسين البيئة المحيطة لذوي الإعاقة بهدف تنمية مهاراتهم ومواهبهم وتشجيعهم على المشاركات المجتمعية التي تقدمها الأمانة.

وأضاف: تشمل مذكرة التعاون بين أمانة جدة وجمعية "حياتنا الترفيهية" تنفيذ مبادرات وفعاليات مجتمعية متنوعة لفئة ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم وتحسين التواصل من خلال دعم وتنسيق جهود كافة الجهات ذات العلاقة وتحقيق الاستدامة الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة.