أمانة جدة توقع اتفاقية مع جمعية "متلازمة النجاح" لتمكين ذوي الإعاقة

وأوضح المدير العام للعلاقات المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن اتفاقية الأمانة مع جمعية متلازمة النجاح ستتضمن تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات المجتمعية، وكذلك المشاركة في الأعمال التطوعية بمشاركة أبنائنا وبناتنا من متلازمة داون والتي تسهم في تعزيز حب العمل التطوعي في نفوسهم.