"أمانة عسير" تحبط توزيع 3 أطنان مواد غذائية فاسدة بأبها

تمكّنت الفرق الرقابية بأمانة عسير من إحباط توزيع مواد غذائية فاسدة في إحدى المنشآت التجارية بمدينة أبها.
وفي هذا الإطار أوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي، أن الفرق الرقابية تمكّنت من ضبط المنشأة التجارية المخالفة؛ حيث جرت مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي كانت معدّة للتوزيع.
وأضاف الدكتور العاوي أن كمية المصادرات تجاوزت 3 أطنان في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية؛ حيث رصد على الموقع سوء تخزين وتداول المواد الغذائية، وجرى إغلاق الموقع واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
وأشار العاوي في ختام تصريحه إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المنطقة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد "940".