"أمانة عسير" تحبط توزيع 3 أطنان مواد غذائية فاسدة بأبها

وأشار العاوي في ختام تصريحه إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة للتأكد من أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار المنطقة، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد "940".