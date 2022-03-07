أمانة عسير وبلدياتها تزيل أكثر من 14 ألف ملصق عشوائي في 492 موقعًا خلال أسبوع

وتأتي هذه الجهود تأكيداً لحرص أمانة عسير على حماية المظهر الحضاري للمدن ومحافظات المنطقة من كل أشكال المشوهات، والتأكيد على أهمية التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع من قبل أفراد المجتمع والمؤسسات، وقد حذّرت أمانة منطقة عسير من مخالفة الملصقات العشوائية، مشددةً على تطبيق الأنظمة والقوانين بحق مرتكبيها.