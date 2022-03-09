أمير الباحة يدشِّن مبادرتَيْ معالجة التشوُّه البصري و"شارك معنا"

اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، على المعرض الخاص بمشروع أمانة المنطقة لإزالة التشوهات البصرية، وقدَّم أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، عرضًا شاملاً عن المشروع.