أمير الباحة يدشِّن مبادرتَيْ معالجة التشوُّه البصري و"شارك معنا"

اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، على المعرض الخاص بمشروع أمانة المنطقة لإزالة التشوهات البصرية، وقدَّم أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، عرضًا شاملاً عن المشروع.
فيما أطلق سموه مبادرة رفع الأنقاض والمخلفات الإنشائية، التي تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية، بمشاركة المقاولين المتطوعين.
كما دشَّن أمير الباحة مبادرة "شارك معنا"، التي تهدف إلى إشراك المجتمع والمهتمين والمتخصصين في جهود الأمانة والبلديات لإزالة التشوهات البصرية.
وشهد أمير الباحة توقيع عدد من مذكرات التعاون مع أمانة الباحة في مجال معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وقَّعتها أمانة المنطقة مع أمانة المنطقة، ومجلس شباب منطقة الباحة، وجمعية أبواب للعمل التطوعي، وفريق عطاء التطوعي، ورابطة الباحة الخضراء، وفرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة.
وفي ختام الحفل كرَّم أمير المنطقة أمانة منطقة الباحة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ لمبادرة "نعمل معًا"، التي تم تعميمها على مستوى مناطق السعودية.