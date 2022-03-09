أمير الباحة يستعرض تقارير الإنجاز مع مديري الجهات الخدمية بالمنطقة

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من مديري الإدارات الخدمية بالمنطقة، واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من مديري الإدارات الخدمية تضمن عرضاً موجزاً لجميع المشاريع والأعمال الحالية والمستقبلية .
وشدد أمير المنطقة على ضرورة متابعة المشاريع حسب الخطط الزمنية لكل مشروع، مع استمرار أعمال غرفة متابعة المشاريع ورصد نسب الإنجاز، وتسريع العمل بما يساهم في خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة.
فيما قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة التقرير السنوي 2021م لأعمال وأنشطة الفرع، مثمناً سموه الجهود والخدمات المبذولة لتلبية احتياجات المنطقة ومحافظاتها بمختلف المجالات البيئية والزراعية والمائية .
كما قدم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقرير السنوي لأعمال وأنشطة الفرع خلال العام 2021م مثمناً سموه جميع المبادرات التي تم تنفيذها لجميع شرائح المجتمع.
وقدم مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة لسموه تقرير منجزات صحة الباحة خلال العام 2021م، واشاد سموه بحصول مستشفى الملك فهد بالباحة على اعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية "سباهي" والذي يعتبر المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة وبسعة 320 سرير و 100 سرير للبرج الطبي التابع له .
فيما قدم مدير شركة الكهرباء بالمنطقة لسموه تقرير منجزات الشركة خلال العام 2021م وماتم انجازه من مشاريع نوعية كان اخرها اعتماد مشاريع كهربائية بقيمة تفوق مليار ونصف المليار ريال .
واستعرض مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة استعدادات الفرع لاقامة التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين بمنطقة الباحة .