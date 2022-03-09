أمير الباحة يستعرض تقارير الإنجاز مع مديري الجهات الخدمية بالمنطقة

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من مديري الإدارات الخدمية بالمنطقة، واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من مديري الإدارات الخدمية تضمن عرضاً موجزاً لجميع المشاريع والأعمال الحالية والمستقبلية .