"أمير الرياض" يرعى حفل تخريج طلاب البكالوريوس والماجستير والدبلوم بجامعة الأمير سطام

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الأربعاء 2/ 11/ 1443هـ الموافق 1/ 6/ 2022م حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب البكالوريوس، والدفعة الخامسة من طلاب الماجستير، والدفعة الثالثة عشرة من طلاب الدبلوم للعام الجامعي 1443هـ في الحرم الجامعي بالخرج.
وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة ومشاركته أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية -وفقها الله- على دعم مسيرة التعليم الجامعي ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي، مؤكداً على فخر واعتزاز الجامعة بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن.
وبين "الطلحي" أن الجامعة ووفق رؤيتها ورسالتها تسعى جاهدة إلى تحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030م وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لدى الطلاب وصقل شخصياتهم العلمية والعملية بما يكفل لهم الإبداع والابتكار؛ ليسهموا في مسيرة تطوير وبناء البلاد من خلال التحاقهم بسوق العمل وجعلهم شركاء في نماء الوطن وازدهاره.