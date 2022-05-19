"أمير الرياض" يرعى حفل تخريج طلاب البكالوريوس والماجستير والدبلوم بجامعة الأمير سطام

وأعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل تخريج طلاب الجامعة ومشاركته أبناءه الطلاب فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية الكريمة تجسد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية -وفقها الله- على دعم مسيرة التعليم الجامعي ومشاركة الطلاب فرحتهم في يوم حصادهم العلمي، مؤكداً على فخر واعتزاز الجامعة بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن.