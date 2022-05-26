أمير الرياض يرعى حفل زواج 160 شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية.. الاثنين المقبل

وقال: إن رعاية أمير الرياض تأتي انطلاقًا من حرصه على دعم المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتلمس احتياجاتهم، وتمكينهم، وتحقيق رغباتهم في الزواج، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة حياتهم، ومشاركتهم فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم، وتجسيدًا لمعاني التكاتف والتآزر الذي حث عليه ديننا الحنيف وتضمنته القيم الإسلامية.