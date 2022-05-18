أمير الرياض يزور "الشيخ الجوفان" في منزله بشقراء.. ويشيد بجهوده

من جانبه، أكد معرف آل جوفان، والدكتور فلاح الجوفان، أن هذه الزيارة الكريمة من لدن أمير الرياض جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على اللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة.