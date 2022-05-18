أمير الرياض يزور "الشيخ الجوفان" في منزله بشقراء.. ويشيد بجهوده

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس محاكم القصيم سابقاً، الشيخ منصور بن مسفر الجوفان، في منزله بشقراء، والتقى بأعيان أسرة الجوفان.
وكان في استقبال أمير الرياض الشيخ منصور الجوفان ومحافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، ومعرف آل جوفان والدكتور فلاح محمد الجوفان، وفهد بن عبدالعزيز الجوفان، وسعد بن عبدالله الجوفان، وأولاد الشيخ، وعدد من أعيان أسرة آل جوفان.
وتبادل أمير الرياض مع الشيخ الجوفان خلال الزيارة الأحاديث الودية والأخوية وبعض ذكريات العمل، إذ عمل الشيخ منصور الجوفان أكثر من 16 سنة رئيساً لمحاكم القصيم فيما كان الأمير فيصل بن بندر أميراً للقصيم.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بجهود الشيخ الجوفان وقال: "جاءني الشيخ منصور في القصيم، وكان له دور كبير في العمل والنجاح، وأفادنا كثيراً".
من جانبه، أكد معرف آل جوفان، والدكتور فلاح الجوفان، أن هذه الزيارة الكريمة من لدن أمير الرياض جاءت لتجسّد خطى قادة هذه البلاد، ونهجهم القويم، في التواصل الدائم مع المواطنين والاهتمام بشؤونهم، والتأكيد على اللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة.