أمير الرياض يستقبل محافظ المجمعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، ورئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بعد تحقيقهم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وهنّأهم أمير الرياض بالبطولة، مشيداً بالمستويات الفنية التي أهلت الفريق في مشوار إنجازاته.
كما نوه بالتطور والدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وفي الختام تسلم أمير الرياض درعاً تذكارياً بهذه المناسبة، والتقطت الصور التذكارية.