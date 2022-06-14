أمير الرياض يستقبل محافظ المجمعة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، ورئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله أبانمي، وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول، بعد تحقيقهم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.