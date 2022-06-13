أمير الشرقية: إبراز التقدم الحاصل في بلادنا أمام العالم واجب على الجميع

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الجمعيات المتخصصة التي تم إقامتها تضيف كثيراً للوطن في مختلف المجالات، خاصةً إذا كانت تضم خبرات متخصصة في جميع المجاملات، وهي بلا شك إضافة يجب دعمها لمساعدتها على أداء رسالتها.
وقال الأمير سعود: "الوطن يعيش جوانب مشرقة في ظل قيادة حكيمة جعلت المواطن هدفها الأول، وحرصت على تنمية وتقدم مواطنيه وتمكينهم ليكونوا متميزين في جميع المجالات، لذلك يجب على كل من يستطيع إبراز ما نعيشه في وسائل الإعلام المختلفة المشاركة وإظهار هذا التقدم والتطور للعالم، وهذا واجب على الجميع؛ فالوطن يستحق الكثير".
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية منتدى الخبرة السعودي.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أحمد الشهري شرحاً عن الجمعية وأهدافها، والتي تضم أعضاء يمتلكون خبرات متراكمة تعمل على رفع صوت الحق والدفاع عن الوطن ومكتسباته ضد كل من يحاول المساس به والمشاركة في وسائل الإعلام العربية والعالمية؛ لإبراز ما يعيشه الوطن من نمو وتقدم وحضارة.
وقال "الشهري": الجمعية تأسست بمبادرة من عدد من الخبراء السعوديين في مختلف المجالات لتكون منبرا فاعلا للقاءات الفكرية والعلمية والثقافية والسياسية والاستراتيجية والإعلامية والتدريب المتخصص في مختلف المجالات، وتتمحور رسالتها حول المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والمجتمعية، والدفاع بمهنية ومسؤولية في مختلف وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عـن الدين والمليك والوطن، وبذل كل الجهود لتحقـيـق أمن واستقرار المملكة.
يُذكر أن الجمعية تضم نخبة من الخبراء العسكريين والمدنيين من مختلف القطاعات في المملكة وعدد من أعضاء مجلس الشورى وأساتذة الجامعات والمفكرين وذوي الخبرة في مجالات العلوم السياسية والإعلامية والاستراتيجية والفكرية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإدارية.