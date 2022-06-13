أمير الشرقية: إبراز التقدم الحاصل في بلادنا أمام العالم واجب على الجميع

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الجمعيات المتخصصة التي تم إقامتها تضيف كثيراً للوطن في مختلف المجالات، خاصةً إذا كانت تضم خبرات متخصصة في جميع المجاملات، وهي بلا شك إضافة يجب دعمها لمساعدتها على أداء رسالتها.