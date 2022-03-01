"أمير الشرقية" يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة استثمار فعالية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في تكثيف التوعية للمواطنين لحمايتهم من الأخطار المختلفة.

وثمّن الأمير سعود بن نايف الدور الذي يبذله رجال ومنسوبو الدفاع المدني والجهود المخلصة والمميزة في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث.

ودشّن أمير الشرقية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت عنوان "سلامة الإنسان بناء ونماء"، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عجاب الحربي، والدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وقال خلال التدشين، شعار الاحتفالات "سلامة الإنسان بناء ونماء"، له دلالات عميقة من حيث الاهتمام بسلامة الإنسان من كل المخاطر، وبدون هذه السلامة لن يستطيع الإنسان مواصلة حياته بصورة طبيعية، ومن هنا يجب التركيز على سبل حماية الإنسان من خلال التوعية المستمرة.