أمير الشرقية يُدشن فعاليات "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات" بالمنطقة

وقال: "في كل يوم نشهد إنجازًا جديدًا في التصدي لمحاولات تهريب المخدرات المتكررة التي تستهدف المملكة، ولكن ولله الحمد فإن إدارة مكافحة المخدرات حققت نجاحات عديدة بالتكامل مع الجهات الأخرى في المملكة للتصدي لتلك العمليات، وتحقيق الهدف الأهم وهو حماية الوطن وأبنائه".