أمير الشرقية يُدشن مركز "شمعة التوحد للتأهيل" بالجبيل

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، لتجاوز التحديات التي قد تواجههم وتحسين حياتهم.