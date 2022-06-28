أمير الشرقية يُدشن مركز "شمعة التوحد للتأهيل" بالجبيل

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، لتجاوز التحديات التي قد تواجههم وتحسين حياتهم.
جاء ذلك خلال تدشينه بديوان الإمارة، اليوم، مركز "شمعة التوحد للتأهيل" بمحافظة الجبيل وأكاديمية شمعة للتدريب بالدمام.
وقال الأمير سعود بن نايف: "ما تقدمه الدولة من دعم لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء وبنات المملكة، يأتي في إطار جهودها لتوفير سبل العيش الكريم وتقديم المساعدة لهذه الفئة الغالية التي يجب أن تساهم المراكز المتخصصة في تعليمهم وتدريبهم".
وأضاف: "الحمد لله، هناك مراكز متخصصة في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص لديها إمكانيات بشرية مؤهلة وخبرات متراكمة جعلتها تقدم برامج ساهمت في تأهيل المصابين بالتوحد وجعلتهم يندمجون مع أفراد المجتمع".
وتابع أمير المنطقة، قائلاً: "لا شك أن مساهمة القطاع الخاص والأسر التجارية والمحسنين في دعم هذه المراكز بادرة طيبة لخدمة المجتمع والوطن".
وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز "شمعة التوحد للتأهيل" المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، أن المركز منظمة غير ربحية لتقديم الخدمات إلى الأشخاص ذوي طيف التوحد من عمر ثلاث سنوات إلى 35 سنة.
وأشار إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمركز تتضمن تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير الكفاءات والشراكة التعاونية والدمج الفعال وإنشاء ونشر خدمات تأهيل عالية الجودة لذوي التوحد وتقديم مجموعة متنوعة من الدورات التعليمية وبرامج التدريب المهني، مع زيادة التغييرات المجتمعية الإيجابية لتعزيز الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال: إن المركز يقدم خدمات العلاج السلوكي وعلاج النطق والتخاطب والعلاج الوظيفي والطبيعي والتأهيل المائي والاستشارات الأسرية.
وأوضح "العبدالكريم" أن أكاديمية "شمعة للتدريب" تسعى لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لتمكينهم من سوق العمل وتقدم الأكاديمية العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والتي تعنى بالأسر لمساعدتهم في تعلم فنون التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أسريًا واجتماعيًا، بالإضافة لخدمة الاستشارات المهنية المتخصصة والدمج المهني والتدريب.
تلا ذلك، تكريم أمير المنطقة الشرقية، الجهات الداعمة والرعاة.