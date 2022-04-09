أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية "بناء" ويكرم الداعمين..غدًا

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وذلك غدًا الأحد رمضان الموافق 10 أبريل بفندق كمبينسكي العثمان.
وصرح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي أن الجمعية تســعى لتوفيــر 200 وحــدة سكنية مؤثثة لتأمين الحيــاة الكريمة والمسكن الآمن للأيتام واليتيمات للمساهمة في تغييـر حياتهم وتمكينهــم، وأضاف أنه سبق وأن وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتُمَكِنهم من تملك المسكن الملائم.
وقال "الخالدى" أنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشــركاء النجــاح الذين ساهموا في تأميــن مســاكن الأيتام واليتيمات مــن خــلال تمليكهــم لوحــدات ســكنية، وذلــك بالشــراكة مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مشيراً أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.