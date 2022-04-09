أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية "بناء" ويكرم الداعمين..غدًا

وقال "الخالدى" أنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشــركاء النجــاح الذين ساهموا في تأميــن مســاكن الأيتام واليتيمات مــن خــلال تمليكهــم لوحــدات ســكنية، وذلــك بالشــراكة مــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية، مشيراً أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.