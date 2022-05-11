أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء بمناسبة تعيينه

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.
وهنّأ أمير المنطقة الشرقية المحافظ على الثقة الملكية بتعيينه في منصبه، سائلاً الله له التوفيق والنجاح، مؤكداً أهمية محافظة الأحساء وضرورة تلمّس احتياجاتها أهاليها، والعمل على دعم مسيرة التنمية في المحافظة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة.
من جهته، رفع محافظ الأحساء الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته السديدة، مؤكداً أنه سيبذل كل الجهود لخدمة أهالي الأحساء.