أمير الشرقية يستقبل محافظ الأحساء بمناسبة تعيينه

استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لمحافظة الأحساء.