أمير تبوك: التعداد مهمة وطنية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًّا.
وفي بداية اللقاء رحب أمير المنطقة بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم؛ حيث اطلع على تقرير عن خطة تعداد السعودية 2022م التي استهدفت تجهيز إحصاء كامل ودقيق لحصر السكان والمساكن ودراسة خصائصهم وتوزّعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، ومنها منطقة تبوك، إضافة لما تضمنته الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.
وأوضح أمير المنطقة أن التعداد مهمة وطنية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود للحصول على معلومات دقيقة لتمكين المسؤولين والمخططين وراسمي السياسات من وضع استراتيجية شاملة تساير النهضة العمرانية، وتفي بالاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة، وخدمات النقل والمواصلات، وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية التي توليها القيادة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ما تقوم به الهيئة من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.
وأكد على دعم جميع أعمال فريق التعداد السكاني من قبل إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم، حضر اللقاء مدير برنامج تعداد السعودية عبد الله المزيني، ومشرف منطقة تبوك لتعداد السعودية عبد الله بن محمد الشمراني، ورئيس اللجنة المحلية للتعداد بالمنطقة علي بن سالم آل عامر.