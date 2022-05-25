أمير تبوك: التعداد مهمة وطنية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود

وفي بداية اللقاء رحب أمير المنطقة بالجميع، متمنيًا لهم التوفيق في أعمالهم؛ حيث اطلع على تقرير عن خطة تعداد السعودية 2022م التي استهدفت تجهيز إحصاء كامل ودقيق لحصر السكان والمساكن ودراسة خصائصهم وتوزّعهم الديموغرافي في جميع المناطق الإدارية، ومنها منطقة تبوك، إضافة لما تضمنته الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.