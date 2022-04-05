أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

رأس أمير منطقة تبوك، رئيس مجلس إدارة جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة الجمعية بحضور أعضاء المجلس.
ورحب أمير منطقة تبوك في بداية الاجتماع بالجميع، مشيداً بما يحظى به القطاع الخيري والاجتماعي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لخدمة المواطن في شتى المجالات.
واطلع أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة، وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.
وثمن أمير المنطقة جهود الجميع على تفاعلهم مع أعمال الجمعية وعملهم المشرف الذي يقومون به.
وناقش بعد ذلك المجلس عدداً من النقاط المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.