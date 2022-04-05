أمير تبوك يترأس اجتماع جمعية فهد بن سلطان الخيرية الاجتماعية

واطلع أمير المنطقة على تقرير الجمعية الذي استعرض من خلالها المبادرات التي قدمتها الجمعية للجمعيات الخيرية بالمنطقة، وكذلك تقرير عن الأعمال التي أنجزتها الجمعية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها في شهر رمضان المبارك.