"أمير تبوك" يترأس اجتماع لجنة جائزة التفوق العلمي والتميز

وأكد أمير منطقة تبوك أن الجائزة شهدت -ولله الحمد- نجاحات كبيرة، ونالها أعداد كبيرة من الشباب والشابات بالمنطقة؛ معربًا عن شعوره بالفخر والاعتزاز والسعادة وهو يشاهد ويلتقي بالعديد من مختلف فئات المجتمع رجالًا ونساءً في مختلف المهن، قد حصلوا على الجائزة على امتداد تاريخها، وتبوّءوا المناصب القيادية، ويشاركون بفاعلية في عملية البناء والتنمية لوطنهم؛ منوهًا بالدعم والرعاية اللذيْن يحظى بهما أبناء وبنات الوطن من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله.