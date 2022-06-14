أمير تبوك يتسلّم نسخة من رسالة دكتوراه "مها الجوني" في الكيمياء

تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة، نسخة من رسالة الدكتوراه لـ"مها بنت علي الجوني".
وجاءت الرسالة بعنوان "الكيمياء العضوية - الدوائية - كيمياء توليف وتخليق المركبات"، بتقدير امتياز، وذلك في أحد التخصصات الواعدة والنادرة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبارك أمير تبوك للدكتورة "مها"، هذا الإنجاز، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.
وأشاد بما وصلت إليه المرأة السعودية من مكانة علمية متميزة؛ إذ أصبحت واجهة مشرفة لبلادها وشريكًا في تنمية الوطن.
من جهتها أعربت الدكتورة مها الجوني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير تبوك، على حسن استقبالها وتوجيهاته ودعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة.