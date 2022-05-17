أمير تبوك يرأس اجتماع "الدفاع المدني" ويوجّه بمضاعفة الجهود وتفعيل الخطط

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.