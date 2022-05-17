أمير تبوك يرأس اجتماع "الدفاع المدني" ويوجّه بمضاعفة الجهود وتفعيل الخطط

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بقاعة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور وكيل إمارة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.
واطلع أمير المنطقة خلال الاجتماع على التقارير الواردة من اللجنة ووجه بمضاعفة الجهود وتفعيل الخطط المعدّة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.
كما ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
كما رفع أمير المنطقة فى بداية الاجتماع خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ورعاه ـ مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، داعيًا المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية.