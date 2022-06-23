أمير تبوك يرعى تخريج الدفعة الـ14 لحملة البكالوريوس بجامعة فهد بن سلطان

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة 14 لحملة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان لعام 2021/ 2022 م والبالغ عددهم 473 خريجاً وخريجة، بالمبنى الرياضي في مقر الجامعة.