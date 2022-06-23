أمير تبوك يرعى تخريج الدفعة الـ14 لحملة البكالوريوس بجامعة فهد بن سلطان

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة 14 لحملة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لحملة الماجستير، من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان لعام 2021/ 2022 م والبالغ عددهم 473 خريجاً وخريجة، بالمبنى الرياضي في مقر الجامعة.
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان وأمناء مجلس الجامعة.
وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين والخريجات، ثم شاهد أمير المنطقة والجميع عرضًا مرئيًا، عن قصة نجاح للمهندسة سميرة العطوي، والتي تناولت قصة كفاحها، معربةً عن شكرها لجامعة فهد بن سلطان لفتح أبوابها أمامها لإكمال دراستها.
وألقت كلمة الخريجين نيابة عنهم الخريجتان هبة العطوي ونورة الخالدي، حيث أكدتا من خلالها أن اليوم هو يوم الحصاد والتفوق.
وقالتا: في هذا الحفل الكريم والجمع العظيم تتبعثر الكلمات وتبرق في العين الدمعات فرحاً بالشهادات.
بدوره، ألقى رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لأمير منطقة تبوك على رعايته الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم.
وقال موجهاً حديثه للخريجين والخريجات: أنتم في مستهل طريق النجاح، وقطف الطموحات، مزودين بعلمٍ تلقيتموه في جامعةٍ أُريد لها أن تكون متميزة منذ نشأتها.
وأضاف: تخرجكم تواكبه نهضة شاملة في كل أرجاء المملكة، ونصيب منطقتنا منها وافرٌ جدًا، فسيروا موفّقين بإذن الله برعاية رشيدة، وتوجيه سديد من قيادة حكيمة.
وفي ختام الحفل، سلم أمير المنطقة وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل.