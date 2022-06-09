أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

رعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بالمنطقة مساء أمس، احتفال مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك بتخريج الدفعة الـ28 من طلابها لهذا العام، البالغ عددهم 226 طالبًا وطالبة، في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
وكان في استقبال أمير المنطقة بمقر الحفل، المشرفُ العام على المدارس إبراهيم بن حسين العمري، والكادر التعليمي والإداري بالمدارس.. وفور وصوله مقر الحفل عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت الطالبة جود رفعت الشاذلي قصيدة شعرية.. عقب ذلك ألقى الطالب أحمد الشهري والطالبة جود محمد الشمري كلمة الخريجين باللغة العربية، والطالب محمود فهد الغريض باللغة الإنجليزية؛ حيث رحّبوا بأمير المنطقة؛ معربين عن شكرهم على رعايته لحفل التخرج، ومشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازاتٍ تربوية وتعليمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي، ثم ألقت الطالبة رغد الدميني كلمة المتفوقين.
وشاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن إنجازات المدارس خلال العام الدراسي الحالي، وبدأت مسيرة الخريجين بعد ذلك.. ثم كرم أمير المنطقة المتفوقين بالمدارس، وكرم الطالبة اعتزاز سعد النفيعي، بمناسبة فوزها بالمركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة لحساب الذهني العبقري الصغير.
ثم التُقِطت الصور التذكارية لأمير المنطقة مع الخريجين.. عقب ذلك تَجَول في معرض الأعمال الطلابية، الذي يضم أعمال فنية للطلاب والطالبات لهذا العام، واستمع لشرح من الطلاب عن هذه الأعمال، وهنأهم على ما تميزت به هذه الأعمال الفنية.
وقال أمير منطقة تبوك: "هذا اليوم يوم فرح بأبنائنا الخريجين من الطلاب والطالبات، وهذا موسم حصاد نجني ثماره كل عام؛ متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، وإكمال مسيرتهم التعليمية إلى ما هو أعلى؛ معربًا عن فخره وسعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم".
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، ومديرو الإدارات الحكومية والعسكرية بالمنطقة.