أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

وكان في استقبال أمير المنطقة بمقر الحفل، المشرفُ العام على المدارس إبراهيم بن حسين العمري، والكادر التعليمي والإداري بالمدارس.. وفور وصوله مقر الحفل عُزِف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المُعَد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقت الطالبة جود رفعت الشاذلي قصيدة شعرية.. عقب ذلك ألقى الطالب أحمد الشهري والطالبة جود محمد الشمري كلمة الخريجين باللغة العربية، والطالب محمود فهد الغريض باللغة الإنجليزية؛ حيث رحّبوا بأمير المنطقة؛ معربين عن شكرهم على رعايته لحفل التخرج، ومشيرين إلى أن المدارس حققت هذا العام إنجازاتٍ تربوية وتعليمية على المستوى الوطني والعربي والعالمي، ثم ألقت الطالبة رغد الدميني كلمة المتفوقين.