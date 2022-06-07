أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية غداً

وأكد أن المدارس أصبحت نموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب والطالبات, مشيراً إلى أن المدارس حققت نتائج غير مسبوقة في اختباري القدرات والتحصيل، وحصلت على جوائز عالمية وعربية وخليجية في الأنشطة والمسابقات، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها، وحصولهم على المراكز الأولى.