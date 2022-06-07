أمير تبوك يرعى حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية غداً

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك غداً الأربعاء، حفل تكريم الدفعة 28 لخريجي مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية لهذا العام، وذلك في قاعة الأمير فهد بن سلطان الثقافية بالمدارس.
وأعرب المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على رعايته السنوية لحفل تكريم خريجي المدارس، وحرصه على مشاركة أبنائه الطلاب فرحة تخرجهم من المرحلة الثانوية وانتقالهم إلى المرحلة الجامعية لمواصلة تميزهم وتفوقهم.
وأكد أن المدارس أصبحت نموذجاً مميزاً لمدارس عصرية متقدمة، استفادت من التقنية الحديثة في تطبيق كل الطرق والأساليب الحديثة في التعليم، ولديها طاقم من المعلمين على مستوى عالٍ من التعليم والتدريب, انعكس أثره على الطلاب والطالبات, مشيراً إلى أن المدارس حققت نتائج غير مسبوقة في اختباري القدرات والتحصيل، وحصلت على جوائز عالمية وعربية وخليجية في الأنشطة والمسابقات، من خلال مشاركة طلابها وطالباتها، وحصولهم على المراكز الأولى.